Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla lite col benzinaio

Belen Rodriguez sommersa dalle critiche dopo il video della lite col benzinaio: arriva la sua replica

Il nome di Belen Rodriguez è tornato a far discutere dopo la diffusione di un video che la vede protagonista di un acceso battibecco con un benzinaio in Sardegna, ripreso e pubblicato da La Nuova Sardegna.

Nel filmato, la showgirl argentina appare piuttosto infastidita e si lascia andare a parole forti nei confronti dell’uomo, il quale le avrebbe contestato di aver oltrepassato una zona chiusa al passaggio. Attualmente in vacanza sull’isola insieme ai figli, Belen si trovava nei pressi di una stazione di servizio dove si sarebbe verificato l’episodio.

Nel video si sente chiaramente il benzinaio rivolgerle la seguente domanda: “Ma scusami, io ti dico che non puoi passare: perché hai spostato il birillo?”.

La risposta di Belen, altrettanto diretta, è stata:

“Perché lei mi sta sul c**\*o!”

Il video ha rapidamente fatto il giro dei social (clicca qui per vederlo) e ha acceso un’ondata di critiche nei suoi confronti. Sotto alcune delle ultime foto postate sul suo profilo Instagram, tantissimi utenti hanno commentato facendo riferimento all’accaduto.

Come riportato da fanpage.it, tra i messaggi più duri compaiono frasi come: “Dimmi che non eri tu dal benzinaio o che eri inca**ata per altro, perché altrimenti se è ‘arroganza sincera’, siamo messi bene”, e ancora: “Fino a quando le si fanno i complimenti risponde, quando arrivano le critiche non va bene più”. La showgirl non si è fatta intimidire dall’ondata di critiche e ha prontamente risposto.

La risposta di Belen: “Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni”

Nonostante le polemiche, la Rodriguez ha deciso di non restare in silenzio e ha replicato direttamente ad alcuni di questi commenti:

“Quando mi arrabbio ho sempre le mie motivazioni, come chiunque.”

E ha poi aggiunto:

“Ma che ne sai di quello che è successo? Non ne hai idea, quindi io sono serenissima”.

L’episodio ha sollevato il solito dibattito tra chi la difende a prescindere e chi invece trova le sue reazioni spesso esagerate. Intanto, Belen prosegue le sue vacanze senza farsi troppo influenzare dalla bufera social.