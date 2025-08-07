Belen Rodriguez litiga furiosa con un benzinaio: “Mi stai sul ca**o” (VIDEO)

Scontro pubblico, Belen Rodriguez litiga furiosa con un benzinaio. Belen Rodriguez, la lite con il benzinaio: “Mi stai sul c**o” – il video che fa discutere In queste ore sta facendo il giro dei social un video che vede protagonista Belen Rodriguez, intenta a litigare con un benzinaio mentre guida il suo SUV. L’incidente è […]

Scontro pubblico, Belen Rodriguez litiga furiosa con un benzinaio.

Belen Rodriguez, la lite con il benzinaio: “Mi stai sul c**o” – il video che fa discutere

In queste ore sta facendo il giro dei social un video che vede protagonista Belen Rodriguez, intenta a litigare con un benzinaio mentre guida il suo SUV. L’incidente è avvenuto a Porto Cervo, precisamente nella zona del celebre locale Sottovento. La causa del diverbio sembra essere legata a un semplice errore di percorso: nonostante il divieto di accesso e un birillo posto come ostacolo, Belen ha deciso di passare comunque con la sua auto, scatenando così la discussione.

Il video del fattaccio

Il video, filmato da un testimone presente sul posto, mostra chiaramente l’alterco tra la showgirl e il benzinaio. Quest’ultimo le dice: “Scusami, ti dico che non puoi passare, perché hai spostato il birillo?”. La risposta di Belen non si fa attendere: “Perché mi stai sul c**o”, ha risposto infastidita. “Anche lei mi sta sul c**o e quindi?“, ha continuato l’uomo, visibilmente contrariato. “Qua non può passare! Se ci sono i birilli non può passare!”, ha aggiunto il benzinaio, cercando di far rispettare le regole. Intanto, un altro individuo, probabilmente uno degli spettatori, ha fatto notare: “C’è il pozzetto aperto, Belen sei sul pozzetto aperto!”.

@rtl1025 📌Le vacanze di Belen Rodriguez in Sardegna continuano, anche se non senza qualche piccolo inconveniente. La showgirl argentina è stata protagonista di una discussione al distributore di benzina a Porto Cervo, vicino al locale Sottovento. La lite, nata per motivi apparentemente banali legati alla viabilità nell’area, ha coinvolto Belen e i dipendenti del distributore. @lanuovasardegna ♬ suono originale – RTL102.5

Il video è stato subito condiviso sui social e ha scatenato numerosi commenti da parte degli utenti, con molti che sembrano dare ragione agli operatori del distributore, considerando che Belen non avrebbe rispettato il divieto di accesso. La scena, tuttavia, ha messo in luce anche il suo carattere impetuoso, che non è nuovo a situazioni simili.

Un altro scontro per Belen Rodriguez: lite con il rider di Glovo

Non è la prima volta che Belen si trova coinvolta in episodi simili. Qualche settimana fa, a luglio, la showgirl è stata al centro di un’altra lite, questa volta con un rider di Glovo. La discussione, che ha attirato l’attenzione dei passanti, ha visto volare parole grosse e urla in mezzo alla strada. Il colpo di scena, però, è arrivato quando Stefano De Martino, suo ex marito, è uscito di casa preoccupato per le urla sentite poco prima. Secondo quanto riportato, De Martino sarebbe intervenuto per placare gli animi, parlando con il rider e dando ragione a quest’ultimo. Dopo aver cercato di calmare la situazione, l’ex coppia si è allontanata insieme, con De Martino che ha fatto ritorno in casa con Belen, visibilmente sconsolato.

Sia la lite con il benzinaio che quella con il rider di Glovo hanno riacceso il dibattito sui comportamenti impulsivi della Rodriguez, che sembra non riuscire a sottrarsi a momenti di tensione anche in pubblico. Le sue reazioni, infatti, sono spesso sotto l’occhio attento dei media e dei fan, suscitando opinioni contrastanti.