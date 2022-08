Belen Rodriguez avrebbe davvero preso male l’imminente ingresso di Antonino Spinalbese nella spiatissima Casa del GF Vip 7? Sulla presenza dell’ex compagno della showgirl argentina nel reality condotto da Alfonso Signorini manca ancora l’ufficialità ma ormai l’indizio reso noto dal conduttore nei giorni scorsi lascerebbe davvero pochissimi dubbi.

Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese al GF Vip 7: la verità sulla sua reazione

Nel frattempo ad interessare il gossip sembra essere più la reazione di Belen Rodriguez. In merito nei giorni scorsi ThePipol_gossip aveva ribadito una indiscrezione già circolata in passato, svelando la reazione non del tutto felice dell’argentina rispetto alla partecipazione del suo ex e padre di sua figlia Luna Marì al GF Vip 7:

L’Argentina non parrebbe d’accordo con la scelta di lui di mettersi sotto i riflettori in una situazione familiare delicata. E non vorrebbe mai che la figlia finisca al centro del caos – reality. Come è giusto che sia.

Tempo pochi giorni ed il gossip fa un passo indietro. Tra le pagine del nuovo numero del settimanale Chi, infatti, come riportano le colleghe di IsaeChia.it, le cose sembrano essere cambiate rapidamente:

A Belen non preoccupa il fatto che Spinalbese partecipi al Gf Vip: sa che il motivo per cui il pubblico sarà curioso di vederlo è capire cosa dirà di lei e del loro legame, ma sa anche che il trattamento al Gf Vip parte dalla cronaca per arrivare al profondo di ogni concorrente.

Come mai la showgirl avrebbe cambiato repentinamente idea?