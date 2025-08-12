Belen Rodriguez, ecco chi è il suo nuovo fidanzato (FOTO)

Chi è il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez? Ecco la risposta.

Belen Rodriguez volta pagina in amore: le immagini con il nuovo fidanzato

Belen Rodriguez è stata fotografata in un momento di grande intimità con un uomo identificato come Nicolò, durante una giornata di mare in Sardegna, a dare un chiaro segnale di un nuovo capitolo sentimentale. Le immagini, pubblicate dal settimanale Chi, catturano un bacio in acqua; uno scatto che, come sottolinea la rivista, potrebbe segnare il ritorno della passione nella vita della showgirl.

Il magazine riferisce: “Belén Rodriguez volta pagina. Ha incontrato Nicolò ed è con lui che scatta la passione. E un bacio in acqua toglie ogni dubbio”.

Nel frattempo è un momento significativo anche per Stefano De Martino, ex marito di Belen, che sembra proseguire serenamente la sua nuova relazione con Caroline Tronelli. Secondo Chi, tra loro si parla già di convivenza: “Lui sembra fare sul serio”.

Chi è Nicolò, il nuovo amore di Belen: “Fidanzato ufficiale”

A dare informazioni più dettagliate è stata una fonte a Gabriele Parpiglia. Lui si chiama Nicolò De Tommasi e secondo quanto riportato dalla fonte, il ragazzo è vicino alla presunta nuova compagna di Stefano De Martino, e anche al fratello di lei. Gabriele Parpiglia ha spiegato che l’uomo in questione farebbe parte del gruppo di amici in comune, il che spiegherebbe come mai Belen e Stefano si siano ritrovati a Porto Cervo nello stesso momento, ciascuno con quello che sembrerebbe essere il proprio nuovo partner.

Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, Belen aveva condiviso periodi segnati da riflessione e rinascita personale, rimuovendosi gradualmente dalla ribalta e concentrandosi su se stessa e sulla famiglia (non sono mancate di certo, però, le liti con i benzinai).

Resta da vedere se questa frequentazione con Nicolò si trasformerà in qualcosa di duraturo o resterà un capitolo estivo. Per ora, le foto parlano chiaro: Belen sembra più serena che mai.