Belén, ecco chi è il suo nuovo fidanzato: scatta il bacio

Belén Rodriguez e Kemal Alagol: nuova coppia ufficiale, chi è il fidanzato

Belén Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta per una nuova presunta storia d’amore. Dopo una fase piuttosto turbolenta nella sua vita sentimentale, la showgirl argentina sembra pronta a voltare pagina. Accanto a lei c’è un volto nuovo per il pubblico italiano: si tratta di Kemal Alagol, un chirurgo di origini turche già conosciuto negli ambienti dell’alta società.

Il nuovo flirt di Belen si chiama Kemal Alagol. Ma sembra un nome di un personaggio di Maccio Capatonda ✈️https://t.co/wwpZxpEyrG — Giuseppe Candela (@GiusCandela) October 21, 2025

Secondo quanto riportato da Chi Magazine, i due sarebbero stati visti insieme a Milano in atteggiamenti affettuosi. Una cena, qualche gesto galante e, infine, un bacio che non è sfuggito all’occhio attento dei paparazzi. La notizia ha immediatamente acceso la curiosità dei fan.

Chi è Kemal Alagol

Classe 1990, Kemal Alagol è nato in Turchia ma ha completato i suoi studi in Italia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ed è iscritto all’Ordine dei Medici di Milano dal 2020. Nonostante non risulti ancora una specializzazione, è già attivo come medico ed è spesso presente nei contesti più esclusivi tra Milano e Roma.

Kemal è conosciuto come un uomo elegante, riservato ma con un forte carisma. Sui social è seguito da Belén, segno che il rapporto tra i due potrebbe essere più di una semplice conoscenza.

Un nuovo capitolo per Belén?

Dopo relazioni importanti e momenti difficili, Belén sembra ora concentrata sulla propria serenità. Le immagini pubblicate mostrano un uomo attento, premuroso, capace di quei piccoli gesti che per lei sembrano contare davvero. Ancora non è chiaro se si tratti solo di un flirt o se dietro ci sia qualcosa di più solido, ma la curiosità è tanta.

È possibile che la showgirl decida di parlare di questo nuovo legame nella prossima intervista a Belve, dove sarà ospite di Francesca Fagnani. Al momento non si conosce la data della registrazione, ma non è escluso che il tema sentimentale venga affrontato apertamente.

Vita privata e nuovi progetti

Mentre il gossip si infiamma, Belén continua a portare avanti i suoi impegni professionali. È al timone del programma Matti da legare su Rai Radio 2 e ha recentemente partecipato a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Inoltre, si vocifera di un possibile coinvolgimento in Sanremo Giovani accanto a Gianluca Gazzoli, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Anche sul fronte familiare, le cose sembrano andare meglio. La nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha riportato un clima di affetto e unione tra le mura di casa. Belén ha condiviso un tenero scatto con la nipotina, ricevendo moltissimi like e messaggi di affetto da parte dei fan.