Belén, ecco chi è il suo nuovo fidanzato: scatta il bacio

Filippo 21/10/2025

Belen e il suo nuovo fidanzato.

Chi è il nuovo fidanzato di Belén.

Belen Rodriguez

Belén Rodriguez e Kemal Alagol: nuova coppia ufficiale, chi è il fidanzato

Belén Rodriguez torna a far parlare di sé, questa volta per una nuova presunta storia d’amore. Dopo una fase piuttosto turbolenta nella sua vita sentimentale, la showgirl argentina sembra pronta a voltare pagina. Accanto a lei c’è un volto nuovo per il pubblico italiano: si tratta di Kemal Alagol, un chirurgo di origini turche già conosciuto negli ambienti dell’alta società.

Secondo quanto riportato da Chi Magazine, i due sarebbero stati visti insieme a Milano in atteggiamenti affettuosi. Una cena, qualche gesto galante e, infine, un bacio che non è sfuggito all’occhio attento dei paparazzi. La notizia ha immediatamente acceso la curiosità dei fan.

 Chi è Kemal Alagol

Classe 1990, Kemal Alagol è nato in Turchia ma ha completato i suoi studi in Italia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ed è iscritto all’Ordine dei Medici di Milano dal 2020. Nonostante non risulti ancora una specializzazione, è già attivo come medico ed è spesso presente nei contesti più esclusivi tra Milano e Roma.

Kemal è conosciuto come un uomo elegante, riservato ma con un forte carisma. Sui social è seguito da Belén, segno che il rapporto tra i due potrebbe essere più di una semplice conoscenza.

Un nuovo capitolo per Belén?

Dopo relazioni importanti e momenti difficili, Belén sembra ora concentrata sulla propria serenità. Le immagini pubblicate mostrano un uomo attento, premuroso, capace di quei piccoli gesti che per lei sembrano contare davvero. Ancora non è chiaro se si tratti solo di un flirt o se dietro ci sia qualcosa di più solido, ma la curiosità è tanta.

È possibile che la showgirl decida di parlare di questo nuovo legame nella prossima intervista a Belve, dove sarà ospite di Francesca Fagnani. Al momento non si conosce la data della registrazione, ma non è escluso che il tema sentimentale venga affrontato apertamente.

Vita privata e nuovi progetti

Mentre il gossip si infiamma, Belén continua a portare avanti i suoi impegni professionali. È al timone del programma Matti da legare su Rai Radio 2 e ha recentemente partecipato a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte. Inoltre, si vocifera di un possibile coinvolgimento in Sanremo Giovani accanto a Gianluca Gazzoli, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

Anche sul fronte familiare, le cose sembrano andare meglio. La nascita di Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ha riportato un clima di affetto e unione tra le mura di casa. Belén ha condiviso un tenero scatto con la nipotina, ricevendo moltissimi like e messaggi di affetto da parte dei fan.

 

 

