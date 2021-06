Beatrice Marchetti dopo l’Isola dei Famosi è tornata su Instagram con dei croccanti retroscena per i follower. La modella, infatti, ha svelato di avere perso solo 8 chili ed ha parlato del suo ciclo e del modo in cui è riuscita ad accendere il fuoco.

Beatrice Marchetti svela dei retroscena sull’Isola

Devo dire che sono stata fortunatissima. Ho avuto le mestruazioni la prima settimana, poi non le ho più avute perché sono dimagrita e non mi sono più arrivate. Sicuramente non è facile, ma ti danno in dotazione dei tampax o assorbenti. Il bagno non c’è. Le alternative sono due. O la natura o altrimenti c’è un secchio che viene cambiato ogni settimana.

E per quanto riguarda l’essenziale fuoco, Beatrice ha raccontato:

Ad accendere il fuoco non mi ha mai aiutato nessuno. Sono riuscita ad accenderlo grazie ad un acciarino e vi assicuro che utilizzarlo è complicatissimo per chi come me non lo ha mai utilizzato. Le prime volte avevo le dita completamente tagliate.

Successivamente la modella ha raccontato che non si sarebbe mai immaginata di arrivare alla finale dell’Isola dei Famosi:

Non avrei mai pensato di arrivare dove sono arrivata. Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di me. Il fatto di avervi stupito e di essermi fatta conoscere davvero per quella che sono è qualcosa che va oltre. La forza, giorno dopo giorno, l’ho trovata e l’ho ricevuta dall’isola.

E per quanto riguarda il suo rapporto con cameraman e produzione, Beatrice Marchetti ha concluso: