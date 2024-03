Beatrice Luzzi vincitrice del Grande Fratello? Futura naufraga dell’Isola spiega perché dovrebbe essere lei

Sarà Beatrice Luzzi la vincitrice del Grande Fratello? Stasera andrà in onda l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo oltre sei mesi di diretta, finalmente le luci della spiatissima Casa si spegneranno e scopriremo il nome del vincitore di questa interminabile edizione.

Beatrice Luzzi vince il Grande Fratello? Cosa pensa Matilde Brandi

Nell’attesa, sono in tanti i volti noti che si stanno esprimendo in queste ultime ore supportando i finalisti del Grande Fratello e proprio uno di loro punta in maniera evidente su Beatrice Luzzi, nella speranza di vederla trionfare.

Stiamo parlando di Matilde Brandi, futura naufraga (non ancora ufficializzata) della prossima ed imminente edizione dell’Isola dei Famosi 2024. La Brandi, ex concorrente del GF Vip 6, conosce bene le dinamiche del reality, ed evidentemente avrà apprezzato il percorso dell’attrice, caratterizzato da varie dinamiche:

Stasera secondo me deve vincere Beatrice, per tutto il percorso che ha fatto, sempre coerente, libero e in modo onesto. Ha perso il papà e so cosa vuol dire, nonostante il dolore è voluta rientrare per portare avanti la sua volontà. Daje!

Daje ❤️#GrandeFratello — Matilde Brandi (@matildebrandi30) March 25, 2024

Beatrice è attualmente la preferita alla vittoria finale, sia da parte dei bookmaker che nei sondaggi online. Assisteremo finalmente al suo trionfo, confermando le tante aspettative, compresa quella della futura naufraga?