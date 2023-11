Angelica Baraldi dopo due mesi di anonimato è stata protagonista della sua prima dinamica dentro la Casa del Grande Fratello. Dopo lo scivolone di Mughini, Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno commentato l’atteggiamento della ragazza.

Beatrice e Fiordaliso “sgamano” Angelica dopo la diretta del Grande Fratello

Dopo la puntata in diretta Angelica è scoppiata a piangere perché sa che probabilmente uscirà dalla Casa. Beatrice Luzzi e Fiordaliso, nel frattempo, hanno “sgamato” la concorrente evidenziando il suo atteggiamento contraddittorio:

Ma se ce l’hai con Mughini ti siedi vicino e poi piangi? No chiedo per un’amica… tu l’avresti fatto? No? Ah ecco gli avresti dato una gomitata ma non si può fare.

Queste le parole di Fiorda confrontandosi con Jill Cooper.

Fiorda è una st… incredibile ma qui ha ragione, lo pensiamo tutti

#grandefratello pic.twitter.com/X5V7haIWrh — Ross (@DigerossRoss) November 3, 2023

F:”Stas ho notato un’altra cosa: Di quelli che giocano per rimanere qua.Prendiamo Ang che è stata maltrattata,tutto quello che vuoi, perché si è seduta vicino M stasera?”

R:”Lei sa che l’intento di non era di ferirla”

F:”E allora perché ti metti a piangere?”

ECCO#GrandeFratello pic.twitter.com/fwXHN4adVn — (@barumiliano) November 3, 2023

Anche Beatrice Luzzi ha evidenziato i suoi dubbi:

Angelica non è debole in tante altre occasioni.. non è debole mai, stasera se fosse stata una persona generosa vedendo Giampiero in grande difficoltà avrebbe dovuto spezzare una lancia in suo favore.