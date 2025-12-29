La nuova fidanzata di Basciano, “la sosia di Sophie”

Basciano, la nuova compagna è “uguale a Sophie”.

La nuova fidanzata di Basciano, “la sosia di Sophie”

Alessandro Basciano torna a far parlare di sé per la sua vita privata. Il deejay genovese di 36 anni ha ritrovato l’amore e lo ha ufficializzato sui social, dove è comparso accanto alla sua nuova compagna. A colpire i fan è soprattutto la somiglianza della ragazza con la sua ex, Sophie Codegoni.

Chi è la nuova fidanzata di Basciano: “è la sosia” di Codegoni

La nuova fidanzata si chiama Ginevra Milia: è nata a Palermo ma vive a Milano. Lontana dal mondo dello spettacolo, conduce una vita riservata e sul suo profilo Instagram, seguito da circa 13mila persone, condivide soprattutto scatti di viaggi, outfit e momenti quotidiani.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Basciano ha deciso di mostrarsi nuovamente sereno. Negli ultimi mesi, infatti, il suo nome è stato spesso associato alla cronaca giudiziaria a seguito della denuncia presentata dall’ex compagna Sophie Codegoni, 25 anni, che lo ha accusato di stalking aggravato. Le indagini si sono concluse lo scorso settembre e l’ipotesi di un processo resta aperta, ma lui ha sempre ribadito la propria innocenza e ora sembra concentrato sul futuro.

Dalla relazione con Sophie, Alex è diventato padre della piccola Céline Blu, nata il 12 maggio 2023. È inoltre padre di Nicolò, 7 anni, avuto da una precedente relazione con Clementina Deriu.

Tra impegni lavorativi e serate musical, Basciano continua a portare avanti la sua carriera musicale e, a quanto pare, ha ritrovato anche la voglia di sorridere accanto a una nuova compagna. Il cuore, per lui, sembra battere di nuovo.