Basciano, risvolto shock: è stato rilasciato, ecco cosa ha dichiarato chi lo conosce

Dopo oltre tre ore di interrogatorio presso il carcere di San Vittore, Alessandro Basciano è stato rilasciato. L’annuncio è arrivato tramite Amedeo Venza, amico dell’ex gieffino, che su Instagram ha scritto un messaggio totalmente fuori luogo: “Ale è ritornato! Io (come spero tutti quanti) ho sempre creduto nella giustizia! E chi sbaglia DEVE PAGARE! Ma bisogna sempre dare una seconda possibilità finché si è in tempo! Ora corri a riabbracciare i tuoi bambini”.

Alessandro Basciano rilasciato: le parole dell’amico

La notizia arriva dopo giorni di polemiche e dibattiti sui social riguardo alle accuse di stalking mosse contro Basciano dall’ex compagna, Sophie Codegoni.

Il legale di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha confermato che il suo assistito ha respinto tutte le accuse durante l’interrogatorio:

L’ho trovato molto turbato e sorpreso di trovarsi in una situazione del genere per qualcosa che non ha commesso. Ha risposto per tre ore al magistrato, fornendo prove e dettagli che supportano la sua innocenza.

L’avvocato ha sottolineato come il dj sia vittima di un “processo mediatico”:

Questo ragazzo è stato ucciso dalla stampa, trattato come un capro espiatorio per qualcosa che non ha commesso. Siamo fiduciosi che la giustizia farà il suo corso.

Un futuro incerto: i prossimi passi

Nonostante il rilascio, la vicenda non è conclusa. L’avvocato non ha specificato quale misura cautelare sia stata richiesta per il suo assistito, ma ha dichiarato: “Ho chiesto altro”.

Basciano si prepara a tornare dai suoi figli e a riprendere la propria vita, anche se il dibattito mediatico e le indagini giudiziarie sono tutt’altro che chiusi.

Le reazioni sui social

Il caso continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato ci sono i sostenitori di Basciano, come Amedeo Venza, che si sono schierati apertamente con l’ex gieffino. Dall’altro, chi sostiene Sophie Codegoni, evidenziando l’importanza di denunciare episodi di violenza e stalking.

La prossima fase delle indagini sarà cruciale per chiarire definitivamente la posizione di Basciano e l’effettiva fondatezza delle accuse.

Il rilascio di Alessandro Basciano rappresenta una svolta temporanea in un caso che ha catturato l’attenzione mediatica. Mentre le parti coinvolte si preparano per le prossime fasi, l’opinione pubblica resta in attesa di ulteriori sviluppi che possano fare luce sulla verità.