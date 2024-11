L’ex gieffino Alessandro Basciano, arrestato con l’accusa di stalking contro l’ex compagna Sophie Codegoni, ha negato ogni accusa durante l’interrogatorio svoltosi oggi presso il carcere di San Vittore davanti alla gip Anna Mangelli. Durante l’udienza, durata tre ore, Basciano ha cercato di chiarire la sua posizione, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati.

Il legale di Basciano, Leonardo D’Erasmo, ha sottolineato la sorpresa e il turbamento del dj rispetto alle accuse mosse contro di lui: “È dispiaciuto e addolorato, ma fiducioso che la giustizia farà il suo corso. Ha risposto a tutte le domande, fornendo la sua versione dei fatti”.

L’avvocato ha definito il suo assistito vittima di un “processo mediatico”, sottolineando che le prove presentate durante l’interrogatorio potrebbero ribaltare la narrazione attuale.

La procura accusa Basciano di comportamenti persecutori e minacce contro Sophie Codegoni, 23enne modella e influencer, madre della sua secondogenita, Céline Blue. Sophie, in un comunicato, ha spiegato così la sua scelta di denunciare:

Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura. Ho a lungo sperato in un cambiamento, ma mi sbagliavo e ammetterlo è straziante. Ho dovuto proteggere me, nostra figlia e le persone che amo. Dicono che ci voglia coraggio ma io non mi sento coraggiosa, mi sento semplicemente una donna e una madre che ha fatto quello che era purtroppo necessario, anche quando avrebbe voluto solo chiudere gli occhi e sperare che tutto si aggiustasse da solo.

In mezzo a questo caos mi rimane la consapevolezza di aver avuto la forza, di scegliere il giusto, di mettere al primo posto la sicurezza e la serenità mia e della mia famiglia. Adesso devo andare avanti, fare la mamma, continuare a lavorare, ritrovare me stessa, un passo alla volta, con la speranza che un giorno tutto questo possa restare solo un ricordo lontano.