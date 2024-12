Basciano racconta l’arresto: “In carcere con due pedofili”, il racconto shock

Alessandro Basciano, ex protagonista di programmi televisivi e noto dj, ha raccontato la sua drammatica esperienza trascorsa in carcere a San Vittore dopo essere stato arrestato per le accuse mosse dalla sua ex compagna, Sophie Codegoni. La denuncia, che parla di stalking e minacce, ha portato all’arresto improvviso di Basciano, che ha descritto quei due giorni come “le porte dell’inferno”.

“L’arresto? Ero incredulo”, il racconto shock di Basciano

Intervistato durante la trasmissione Iceberg su TeleLombardia, Basciano ha ripercorso il momento del suo arresto:

Ritornavo da un allenamento in palestra, quindi ero molto tranquillo. Non avrei mai pensato a un’azione di forza di questo genere.

L’ex gieffino ha spiegato come i carabinieri, arrivati sotto casa, gli abbiano notificato un mandato di arresto:

Mi hanno detto: ‘Alessandro, ci dispiace, però questo non è un atto, è un mandato di arresto’. Lì per lì non ho realizzato talmente ero incredulo.

Alessandro, ancora sconvolto, ha raccontato di essersi sentito perso:

Ho chiesto: ‘No, ma scusate, io devo finire di pubblicare un mio lavoro su Instagram’. Non riuscivo a capire. Insomma, gli ho detto: ‘Non è vero, non è possibile’.

La prigionia a San Vittore: “Con un pedofilo e un colpevole di femminicidio”

Una volta trasferito a San Vittore, Basciano ha condiviso una cella con detenuti accusati di reati gravi, un’esperienza che ha definito devastante:

Mi sono ritrovato a San Vittore. Sono state 48 ore da incubo. Io le ho chiamate le porte dell’inferno.

Ha aggiunto:

Da quando ho saputo che di fronte a me alla cella c’erano due pedofili, e quando di fianco a me c’era chi realmente ha fatto un femminicidio, sono rimasto talmente bloccato che ad oggi tutto quello che mi circonda non mi fa né caldo né freddo. Io non rido, non piango, non faccio più niente.

Le accuse di Sophie Codegoni, con cui Alessandro aveva una relazione molto seguita sui social, hanno generato un enorme interesse mediatico. L’esperienza in carcere sembra aver segnato profondamente il dj, che ha concluso la sua intervista con parole di amarezza e disillusione.