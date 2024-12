Sophie Codegoni scortata da un bodyguard dopo la denuncia contro Basciano: ecco le foto

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip e influencer, è stata avvistata per le vie di Milano scortata da un bodyguard. L’episodio è avvenuto dopo la denuncia presentata contro l’ex compagno Alessandro Basciano, accusato di stalking e minacce. La foto, pubblicata dal giornalista Gabriele Parpiglia, ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando numerosi commenti e speculazioni.

Sophie Codegoni con il bodyguard: la prima uscita dopo la denuncia contro Basciano

“Ieri sera da Nobu, post cena, Sophie Codegoni si fa scortare e noi che eravamo lì l’abbiamo vista molto provata. Ricevo e pubblico,” ha scritto Parpiglia sui suoi profili social, accompagnando le immagini dell’influencer visibilmente scossa.

La richiesta di arresto per Alessandro Basciano

La situazione tra Sophie e Alessandro si fa sempre più delicata. Secondo quanto riportato, la Procura avrebbe richiesto l’arresto per Alessandro Basciano, ritenendo che il dj possa commettere ulteriori “atti persecutori” nei confronti della Codegoni.

Mentre Sophie cerca di riprendere la sua vita quotidiana con il supporto di una scorta, Alessandro si trova attualmente in Puglia. Tuttavia, come sottolineato da Parpiglia, “la paura non conosce distanze e resta dentro, resta. Non passa.”

Le reazioni di Basciano e il suo futuro lavorativo

Dopo la denuncia di Sophie, Basciano si è lamentato pubblicamente di essere rimasto senza lavoro. Tuttavia, i suoi social raccontano una realtà diversa: il dj continua a condividere foto e video di eventi e serate in discoteca, mantenendo un atteggiamento che alcuni utenti definiscono “particolare” e apparentemente distante dalla gravità delle accuse a suo carico.

Una vicenda che divide

Il caso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a dividere l’opinione pubblica. Da un lato, il supporto a Sophie per il coraggio di denunciare; dall’altro, i sostenitori di Basciano che difendono il dj e minimizzano le accuse.

La giustizia, come ricordato da Parpiglia, dovrà ora fare il suo corso. Nel frattempo, Sophie cerca di ritrovare la serenità tra l’affetto dei fan e l’attenzione mediatica.