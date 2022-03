Barù e Jessica Selassiè hanno appassionato il pubblico del Grande Fratello Vip per il loro rapporto particolarmente difficile da definire. Dopo la vittoria della princess, il buon Giacomo Urtis si è immediatamente collegato in diretta su Instagram per mostrarci il dietro le quinte della finale.

Barù e Jessica, cosa è successo dopo la finale del Grande Fratello Vip?

Inizialmente sul palcoscenico dello studio erano presenti tutti i vipponi che hanno gioito con Jessica Selassiè per il suo trionfo. Proprio la princess ha rilasciato già le prime interviste per il TG5 ma anche per Mattino Cinque e Pomeriggio 5.

Barù si è complimentato con la maggiore delle sorelle Selassiè stringendola in un forte abbraccio. Poi del nipote di Costantino Della Gherardesca si sono perse le tracce.

Tra i “tiratardi” sul palco, sono rimasti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che hanno scherzato anche con le ragazze che si occupavano di estrapolare i dialoghi dei vipponi in Casa.

Anche Lulù è andata via poco dopo, seguendo la famiglia di Manuel Bortuzzo.

Nonostante Urtis lo abbia ripetutamente cercato, Barù è letteralmente “sparito” dai radar del gossip lasciando i fan a bocca asciutta fino a stamattina.

Dopo essersi riappropriato del suo smartphone, Barù ha cliccato “mi piace” ad un post Instagram di Trash Italiano che comunicava la vittoria di Jessica: un bel modo per iniziare la giornata!

J “ci sei ancora?”

B” ci sono, ci sono fuori”

Grazie di tutto…❤️‍🩹 #jerù pic.twitter.com/FOmq0jd1Jo — Estanca (@ESTANCA2) March 15, 2022