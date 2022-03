Jessica Selassiè vince il Grande Fratello Vip – VIDEO

Jessica Selassiè vince il Grande Fratello Vip. Al secondo posto Davide Silvestri, terza posizione Barù. Al quarto posto Delia Duran, quinta classificata Lulù, sesto Giucas Casella.

Jessica Selassiè è entrata nella Casa del GF Vip dal principio, offrendo al pubblico un percorso straordinario fatto di cambiamenti e crescita personale.

All’inizio Jessica gareggiava insieme alle sorelle Lulù e Clarissa e, una volta “divise”, ha avuto la meglio tra le sorelle, offrendo al pubblico un bell’esempio di maturità e motivazione.

Oltre alla gloria il primo classificato ha conquistato il montepremi di 100mila euro che dovrà devolvere in beneficenza per metà.

Siete contenti del suo trionfo?

Ecco il VIDEO della sua proclamazione:

La scheda

Classe 1994, Jessica Haile Selassié è la maggiore delle tre giovani principesse pronipoti dell’ex imperatore di Etiopia.

Per lei non è la prima esperienza televisiva: nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza e oggi è pronta a mettersi nuovamente in gioco!

Amante del mondo della moda e di tutto ciò che riguarda l’estetica, Jessica racconta di essere pacata e tranquilla e di non amare i litigi.