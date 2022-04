Una Barbara d’Urso come non l’abbiamo mai vista a La Pupa e il Secchione Show, dopo uno scontro che ha coinvolto anche Gianmarco Onestini. Se, infatti, fino a qualche settimana fa la conduttrice lodava la sensibilità del secchione, prendendo le sue difese di fronte alle lacrime dopo una lite con Francesco Chiofalo, questa volta potrebbe non perdonare ed annuncia dei seri provvedimenti contro Onestini. Ma cosa è successo?

La Pupa e il Secchione Show: ira di Barbara d’Urso

Questa sera torna la nuova puntata de La Pupa e il Secchione ed a quanto pare non mancheranno scintille in studio. Nella villa di Tivoli le tensioni non si fanno attendere ed in particolare nelle passate ore ci sarebbe stato un durissimo scontro che avrebbe coinvolto Gianmarco Onestini, Mila Suarez e Paola Caruso.

Quanto accaduto sarà svelato questa sera, ma stando a quanto anticipato da Barbara d’Urso attraverso il suo profilo Twitter, dobbiamo attenderci dei provvedimenti:

Gianmarco Onestini è stato al centro di un durissimo scontro tra Mila Suarez e Paola Caruso, che è andato ben oltre il limite. Per questo motivo stasera a La Pupa e il Secchione Show verranno presi seri provvedimenti disciplinari. Io non accetto certi comportamenti!

A quanto pare ci sarebbero stati gesti e frasi sopra le righe e considerati inaccettabili dalla padrona di casa e che hanno richiesto dei provvedimenti. Ma da parte di chi? Di Onestini o di una delle due Pupe? Bisognerà attendere però la puntata per scoprire la decisione della produzione.