Elenoire Ferruzzi dopo il GF Vip è un fiume in piena. Ha demolito praticamente tutte le coppie nate nella spiatissima Casa, risparmiando appena qualcuno. Nel corso dell’intervista al programma radiofonico Turchesando, in onda su Radio Cusano Campus, ripresa dalle colleghe di IsaeChia.it, l’ex Vippona ha parlato di molto altro. Da Luca Salatino a Barbara d’Urso: ecco quali sono state le sue parole.

Elenoire Ferruzzi nel suo recente intervento radiofonico ha voluto commentare anche la rottura tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Il loro amore sembrava destinato a durare, al punto che Luca aveva deciso di lasciare il GF Vip proprio per fare ritorno dalla fidanzata. Ecco come ha commentato l’ex concorrente del reality:

Luca Salatino si è lasciato con Soraia? Oh quanto mi dispiace! (È ironica, ndr). lo sapevo già da settembre! Non poteva durare un rapporto del genere. Ma figurati. Luca è una persona buonissima, un ragazzo con il cuore d’oro, e per me lui è sempre stato il mio vincitore e lo rimarrà sempre. Lei non era la donna per lui. Luca deve rivedere tante cose sue anche interiori. È un ragazzo che ha tanta sofferenza dentro. Gli voglio un bene immenso. Lui sta soffrendo tanto perché ci aveva creduto. Ci ha sperato. Parlava di matrimonio, di anello, infatti mi dispiace molto per lui, ma di là sapevo già che finiva così.