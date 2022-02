Da martedì 15 marzo Barbara d’Urso torna in un programma in prima serata in occasione dell’esordio della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Si tratta della prima volta, per la conduttrice di Pomeriggio 5, alla guida dello show di Italia 1. Un’edizione che, stando a quanto trapelato dal comunicato ufficiale, sarà del tutto rinnovata.

Barbara d’Urso alla guida de La Pupa e il Secchione Show

Come sarà La Pupa e il Secchione Show condotto da Barbara d’Urso? Per la prima volta assisteremo ad un mix interessante in quanto, settimana dopo settimana, si proverà ad unire il clima brillante ed ironico del programma con i contenuti tipici del reality.

Stando a quanto emerge dal comunicato stampa Mediaset diffuso dalla stessa d’Urso attraverso i suoi social:

Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana.

La Pupa e il Secchione Show farà il suo esordio proprio il giorno successivo alla finalissima del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha già manifestato tutto il suo entusiasmo condividendo la nuova sfida che la vedrà protagonista.