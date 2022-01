La Pupa e il Secchione sta per tornare in onda su Italia 1. La nuova edizione del programma verrà condotta da Barbara d’Urso con un cast molto variegato. Tra le ultime indiscrezioni, infatti, secondo Blogo potrebbe esserci anche un interessante ruolo per Soleil Sorge (al termine della sua avventura con il Grande Fratello Vip).

Questo programma vedrà in campo un cast composto da un mix di personaggi noti e meno noti al grande pubblico televisivo. In questa ottica potremmo vedere far parte del gruppo Flavia Vento, Paola Caruso, Asia Valente ed Aristide Malnati.

Per quel che riguarda la giuria della Pupa e il secchione che interagirà in studio con i concorrenti e con la conduttrice del programma, dopo il no di Cristiano Malgioglio, ci sono in campo i nomi di Antonella Elia e direttamente dal Grande fratello vip 6 la rampante Soleil Sorge, quest’ultima in una operazione che ricorda un po’ quello che successe lo scorso anno quando Tommaso Zorzi, volto emergente e vincitore del Grande fratello vip 5, partecipò nelle vesti di opinionista all’Isola dei famosi 2021.