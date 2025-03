Ballerini professionisti serale Amici 24: chi sono? Nel cast un ritorno a sorpresa

Il Serale di Amici 24 sta per iniziare e il cast dei ballerini professionisti riserva sorprese incredibili. Scopri chi ci sarà

Il talent show più amato d’Italia sta per tornare su Canale 5 a partire da sabato 22 marzo 2025, e i fan sono in fermento per scoprire chi saranno i ballerini professionisti del Serale di Amici 24. Anche quest’anno, il cast si preannuncia spettacolare, con volti noti e un grande ritorno che ha lasciato tutti senza parole.

Serale di Amici 24: chi sono i ballerini professionisti?

Tra i professionisti confermati troviamo: Sebastian Melo Taveira, Isobel Kinnear, Michele Lanzeroti, Giulia Stabile, Umberto Gaudino, Mattia Zenzola, Giulia Pauselli e Angelo Recchia. Ma la vera sorpresa è il ritorno di Francesca Tocca, che dopo un anno di pausa e la rottura con Raimondo Todaro, torna a calcare il palco del talent show più seguito d’Italia.

Francesca Tocca: il ritorno più atteso al Serale di Amici 24

Uno dei colpi di scena più clamorosi riguarda Francesca Tocca. Dopo un periodo di assenza e la separazione da Raimondo Todaro, la ballerina torna ufficialmente nello studio di Amici, portando con sé la sua inconfondibile eleganza e tecnica impeccabile. “Sono emozionata di tornare a far parte di questa grande famiglia”, avrebbe dichiarato in un commento trapelato sui social.

Grandi assenti e novità nel cast del Serale di Amici 24

Se da un lato c’è il ritorno di Francesca Tocca, dall’altro spicca una grande assenza: quella di Elena D’Amario. La ballerina, da anni parte del corpo di ballo del talent, cambia ruolo e diventa giudice di gara, affiancando Cristiano Malgioglio e Amadeus.

Inoltre, tra i possibili nuovi ingressi nel cast dei professionisti si vociferano i nomi di Alessio Cavaliere (Amici 22), Vincenzo Durevole (Amici 13), Alessio Gaudino (Amici 15) e Francesco Mariottini (Amici 7).

Stephane Jarny confermato direttore artistico del Serale di Amici 24

A guidare le performance del Serale di Amici 24 ci sarà ancora una volta Stephane Jarny, il direttore artistico di fama internazionale che negli ultimi anni ha contribuito a rendere gli spettacoli sempre più coinvolgenti e innovativi. La sua carriera, caratterizzata da collaborazioni con star mondiali come Kylie Minogue e Mariah Carey, garantisce ancora una volta un livello artistico altissimo.