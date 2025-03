Serale Amici 24, Francesca e Jacopo Sol stanno insieme? La frase di Maria De Filippi

Da settimane circolano indiscrezioni su un presunto legame sentimentale tra Francesca e Jacopo Sol, due concorrenti di Amici 24. Il pubblico del talent show di Canale 5 ha osservato con attenzione ogni gesto, ogni sguardo e ogni interazione tra il cantante e la ballerina, cercando segnali che potessero confermare la loro relazione.

Francesca e Jacopo Sol di Amici 24 stanno insieme?

Durante la registrazione della prima puntata del serale, un dettaglio potrebbe aver fatto emergere la verità. La conduttrice Maria De Filippi ha pronunciato una frase che molti fan hanno interpretato come una conferma indiretta della relazione tra i due.

Durante la registrazione, alcuni allievi sentimentalmente coinvolti sono finiti al ballottaggio, tra cui Luk3 e Trigno. La conduttrice ha quindi rivolto alcune domande alle rispettive fidanzate, Alessia e Chiara, per capire come stessero vivendo la tensione del momento.

Tutto sembrava procedere secondo copione, fino a quando anche Francesca è stata nominata al ballottaggio. A quel punto, Maria De Filippi si è rivolta a Jacopo Sol con una domanda apparentemente innocua: “A questo punto chiedo anche a te”.

Il pubblico in studio è rimasto in silenzio per un istante, mentre i fan sui social hanno immediatamente iniziato a ipotizzare che quella frase nascondesse un indizio chiaro: se Maria ha chiesto a Jacopo, significa che tra lui e Francesca c’è davvero qualcosa?

Dopo quell’episodio, la reazione dei social è stata immediata. Su X (ex Twitter), i commenti sono esplosi: “Hanno palesemente confermato che stanno insieme!” ha scritto un utente, mentre un altro ha sottolineato: “Maria sa tutto, non avrebbe fatto quella domanda senza un motivo”.

raga comunque hanno palesemente confermato jacopo e francesca lol

nel ballottaggio di luca, maria ha chiesto ad alessia come stesse, idem a chiara con trigno, uguale a jacopo con francesca.

maria ha detto proprio “a questo punto chiedo anche a te jacopo…” — ʟᴜꜱ (@Ianxlcll) March 20, 2025

Se non ci fosse niente tra Francesca e Jacopo, avrebbe potuto chiedere a un’altra persona tipo Niccoló con cui sono molto amici… e invece guarda caso PROPRIO Jacopo, dopo le altre due coppie.. — Debbie (@debbyisrare) March 21, 2025

Lui, dal canto suo, avrebbe augurato un in bocca al lupo alla ballerina con un tono che molti hanno interpretato come particolarmente affettuoso.

Nonostante il clamore generato dalla puntata, né Francesca né Jacopo Sol hanno confermato o smentito la presunta relazione.