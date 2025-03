Il ritorno di Francesca Tocca tra i professionisti del Serale di Amici 24: ecco cosa aveva detto in passato

Francesca Tocca, la celebre ballerina professionista, è tornata nel cast del talent show Amici 24. Questo ritorno ha sorpreso sia il pubblico che gli addetti ai lavori, soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalla stessa Tocca pochi mesi fa, quando aveva annunciato la sua decisione di lasciare il programma per intraprendere nuove strade.​

Il ritorno di Francesca Tocca ad Amici 24

Durante la registrazione della prima puntata del serale di Amici 24, avvenuta il 20 marzo 2025, il pubblico presente in studio ha assistito a un colpo di scena: Francesca Tocca è apparsa nuovamente tra i ballerini professionisti del programma. Questo rientro è stato accolto con entusiasmo sia dai fan che dai colleghi, segnando una svolta significativa nella nuova edizione del talent show.

Le motivazioni dell’addio al programma

Nel novembre 2024, Francesca Tocca aveva annunciato la sua decisione di lasciare Amici dopo nove anni di collaborazione. In un’intervista rilasciata al programma Verissimo, la ballerina aveva spiegato le ragioni della sua scelta, sottolineando la necessità di un cambiamento nella sua vita professionale:​

Non è stata una decisione semplice. L’ho presa perché ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo. Sono stati nove anni stupendi. Ringrazio tutti perché mi sono sentita sempre a casa, in famiglia. Mi manca tutto. Ma mi sono ascoltata e mi sono detta: ‘Forse è arrivato il momento di cambiare’. Non so se ho fatto bene o male.

Queste parole avevano lasciato intendere la volontà di Francesca di esplorare nuove opportunità al di fuori del contesto televisivo che l’aveva resa famosa.​

Il ritorno di Francesca Tocca ad Amici 24 ha alimentato diverse voci sulle motivazioni che l’hanno spinta a rientrare nel programma. Alcuni ipotizzano che la ballerina abbia sentito la mancanza del palcoscenico televisivo e del rapporto con gli allievi, elementi che hanno caratterizzato gran parte della sua carriera. Altri suggeriscono che possano esserci state offerte professionali particolarmente allettanti da parte della produzione del talent show.​

Non sono mancati, inoltre, i rumors riguardanti la sua vita privata. La fine del matrimonio con Raimondo Todaro, avvenuta nel 2024, aveva già suscitato l’interesse dei media. Alcuni sostengono che il ritorno ad Amici possa rappresentare per Francesca un modo per ritrovare stabilità e serenità dopo un periodo turbolento sul piano personale.