Ex ballerina Made in Sud: “Con Stefano De Martino nessuna relazione! Perché queste fake news?”

Proprio in questi giorni, Giornalettismo aveva lanciato un gossip su Stefano De Martino rivelato, successivamente, infondato da una chiara comunicazione da parte del suo ufficio stampa. La novella di cronaca rosa, mormorava di una relazione del ballerino con la faccia da scugnizzo con tale Maria Rosaria, anche lei danzatrice ed ex volto di Made in Sud.

Ballerina di Made in Sud: “Stefano De Martino? Nessuna relazione!”

In queste ore, a chiarire la faccenda ci ha pensato la diretta interessata. Proprio Maria Rosaria Leone, ex ballerina di Made in Sud, ha fortemente smentito qualsiasi implicazione sentimentale con Stefano De Martino:

Non riesco a capire il perché di questa fake news. Io ho lasciato lo spettacolo da tempo e non c’entro nulla.

Queste le parole della ballerina che ha voluto condividere il suo pensiero sulle Instagram Stories del suo profilo.

L’ufficio stampa di De Martino, dopo la fake news ci ha immediatamente contattati per una rettifica che noi, volentieri, ripubblichiamo a seguire:

Mi vedo costretto a dover smentire la notizia totalmente inventata e lanciata dal portale online “Giornalettismo” riguardo la vita privata del mio assistito.

Ed intanto FanPage, aggiunge:

Stando alle indiscrezioni in nostro possesso, il telefono scotta in queste ore tra gli elementi di spicco dietro le quinte del programma.