A poche settimane dall’esordio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza dal prossimo 21 ottobre, arriva un inaspettato colpo di scena. Uno dei concorrenti dati per certi, ha preferito defilarsi per un motivo ben preciso, mettendo in difficoltà Milly Carlucci. Ecco cosa sarebbe successo.

Ballando con le Stelle, Bruno Barbieri rinuncia: ecco il motivo

Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, non ancora annunciato ufficialmente, c’era anche lo chef Bruno Barbieri. La sua partecipazione però, all’ultimo minuto sarebbe saltata. Il motivo? Lo ha svelato Dagospia:

Lo chef made in Sky ha incontrato Milly Carlucci che lo aveva scelto, il cuoco aveva dato il suo ok. Tutto saltato però all’ultimo minuto, il motivo? Barbieri in contemporanea dovrà registrare una nuova stagione di “4 Hotel”. Tempi di produzione stretti e anticipati, così la partecipazione è saltata.

Finora Milly Carlucci ha messo a segno un cast di tutto rispetto, ma Barbieri ha preferito rinunciare per motivi che avrebbero a che fare con altri impegni lavorativi inconciliabili. Chi prenderà, quindi, il suo posto?