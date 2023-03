Il grande giorno è arrivato: Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è diventata mamma! La giovane conduttrice ha portato a termine la sua gravidanza dando alla luce il piccolo Cesare. E’ questo il nome del figlio avuto dal compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma

I neo genitori hanno condiviso poco fa sui rispettivi profili Instagram i primi scatti dando la notizia della nascita del piccolo Cesare. Finora non era mai stato rivelato il nome del bebè in arrivo.

In tanti avevano ipotizzato “Eros Jr.”, smentito dalla neo mamma. A svelare il nome del piccolo, il braccialetto di Goffredo con su scritto: “Papà di Cesare”.

“Con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita”, ha commentato la mamma di Aurora, Michelle Hunziker, da oggi nonna.

In una recente intervista a Vanity Fair Aurora Ramazzotti aveva detto: “Non è che sono la persona più risolta del mondo, eh? L’idea di prendermi la responsabilità, per tutta la vita, di un altro umano, ecco, non è stato facile, ci sono stati dei momenti, nel corso della gravidanza, in cui ho detto: che cavolo sto facendo? Soprattutto dopo avere scoperto che è maschio”.