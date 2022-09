Lo scorso martedì un’indiscrezione “bomba” ha rotto la routine di fine agosto: “Aurora Ramazzotti è incinta”, senza se e senza ma. A svelarlo è il settimanale Chi, con una anteprima pubblicata sul nuovo numero in edicola il giorno successivo. Il gossip sulla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non usa condizionali ma dà per certa la gravidanza della giovane conduttrice. Da allora però, Aurora è rimasta in silenzio, spiazzando proprio per via della sua mancata reazione.

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo il gossip sulla presunta gravidanza

Nonostante l’intervento del suo migliore amico, Tommaso Zorzi, che con un commento alla notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti aveva reagito con un laconico “ma a me non risulta”, la giovane ha continuato a restare in silenzio social.

Il settimanale Chi, intanto, non ha dubbi:

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Proprio “Chi”, poche settimane fa, aveva riportato che Michelle Hunziker e sua figlia avevano acquistato, in una farmacia in Sardegna, un test di gravidanza. Ebbene: il test era per Aurora che, dopo cinque anni di relazione con Goffredo Cerza, di professione business analyst, aspetta un bebè e diventerà mamma a gennaio.

Adesso però, a distanza di alcuni giorni, Aurora rompe il silenzio e lo fa con una foto che potrebbe dire tanto. Un selfie con tanto di occhiali da sole e cappellino e tre semplici parole: “Ci vuole calma”.

Che sia un messaggio relativo all’ultimo pettegolezzo sul suo conto?