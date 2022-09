Nei giorni scorsi Alfonso Signorini aveva fatto una sorta di “mea culpa” parlando della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Il conduttore e direttore di Chi aveva confermato il bebè in arrivo per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ma aveva anche ammesso che se avesse saputo che non aveva ancora superato il terzo mese non avrebbe pubblicato la notizia.

Aurora Ramazzotti incinta? Nuovi retroscena

Nel nuovo numero del settimanale specializzato in gossip, si torna anche oggi a parlare di Aurora Ramazzotti, con qualche retroscena in più. Intanto, il desiderio della giovane di pensare al futuro, come emerso sul palco dell’evento Il tempo delle donne organizzato dal Corriere della Sera. In quella occasione Aurora avrebbe detto:

Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia.

E’ invece il settimanale Chi ad aggiungere alcuni retroscena inediti relativi a delle richieste precise che avrebbe fatto la Ramazzotti:

Sul palco la ragazza era arrivata con una richiesta preventiva: “nessuna domanda riguardante la gravidanza”; perché sarà lei stessa, quando i tempi saranno maturi, ad annunciarla a modo suo.

Non è tutto, ecco cosa aggiunge ancora la rivista:

Tra le migliori amiche della ragazza la consegna è “bocche cucite”, non una parola nemmeno da Michelle o da papà Eros: ma noi sappiamo che sono stracolmi di felicità, anche se pensierosi, per tutte le difficoltà che una gravidanza comporta.