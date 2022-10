Aurora De Stefani è la bellissima figlia di Cristina Quaranta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip dopo anni lontana dalla televisione. La giovane è nata nel 2002 dal matrimonio tra l’ex ragazza di Non è la Rai e l’imprenditore Matteo De Stefani.

Chi è Aurora De Stefani? La figlia di Cristina Quaranta è bella come la mamma

“Gli anni ’90 non si possono dimenticare e mai li dimenticherò. Ho fatto veramente tanta tanta televisione” – ha detto la Quaranta che aveva una sola e grande ambizione: la famiglia.

“La mia ambizione più grande in realtà era quella di avere una famiglia, un marito che mi amasse quanto lo amassi io, diventare mamma. Nel momento in cui sono diventata mamma, la scelta di abbandonare il lavoro per occuparmi di mia figlia è stata fatta con il cuore”, ha affermato la Quaranta che si è sposata con Matteo De Stefani.

Il loro matrimonio è finito poco dopo la nascita della figlia Aurora:

Una profonda crisi depressiva mi portò via le forze. Stavo male, malissimo. Non avevo più voglia di alzarmi dal letto, nell’anima provavo un dolore fortissimo, devastante. Mi vennero in soccorso mia figlia, mia madre e mia sorella. Anche Laura Freddi, che avevo conosciuto a Non è la Rai, mi aiutò molto.

Dal profilo Instagram di Aurora pare che la giovane si divida tra Milano e Roma e ami molto gli animali.

