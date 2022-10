Nikita “vittima” degli sfottò di Elenoire e Cristina, ecco i video del GF Vip

Nikita Pelizon (nuovamente) presa di mira da Elenoire Ferruzzi e Cristina Quaranta. Nel corso della festa di compleanno di Giaele De Donà, la concorrente del Grande Fratello Vip è stata il principale argomento di discussione delle due vippone.

“Io e te siamo molto pericolose”, ha affermato Cristina ridendo. Elenoire ha aggiunto: “È sotto di brutto”, prendendo chiaramente in giro la bella modella.

Tra una risata e l’altra, le due concorrenti hanno proseguito anche quando la diretta interessata si è avvicinata a loro.

Elenoire e Cristina hanno continuato anche durante la serata a prendersi gioco di Nikita soffermandosi sul suo modo di parlare.

Non è certo la prima volta che Elenoire e Cristina sfottono la Pelizon e, proprio stasera, spero che Alfonso Signorini le mostri qualcosa durante la diretta.

Ecco i VIDEO.

Se in puntata non smerdano queste due più il parrucchiere che non fanno altro che prendere in giro Nikita e darle della drogata poco di buono con l’accento fake io faccio la pazza #gfvip pic.twitter.com/G97hb6voos

— giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 12, 2022