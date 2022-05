I casting per la prossima edizione del GF Vip sono già aperti da qualche tempo a questa parte e tra i candidati ad entrare nella Casa più spiata d’Italia c’è anche un attore, Alvaro Vitali. Ma cosa ne pensa il noto “Pierino” di una sua eventuale partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini?

Il nome dell’attore Alvaro Vitali tra i papabili concorrenti del GF Vip 7 circola già da qualche tempo e ad alimentare il gossip ci ha pensato Giuseppe Candela per Dagospia:

A Mediaset già si pensa alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality andrà in onda in autunno su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. I lavori per la formazione del cast sono appena iniziati ma nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali.