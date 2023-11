Greta Rossetti, da ormai diversi giorni, continua a ricevere insulti sui social e critiche feroci. Tutto ciò sarebbe stato alimentato dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello di Perla Vatiero, ex compagna dell’attuale fidanzato Mirko Brunetti. I due ex si sarebbero avvicinati sempre di più nel reality, mentre Greta si ritrova ad osservare inerme dall’esterno.

Gessica Notaro difende Greta Rossetti dagli insulti

In seguito all’ingresso di Perla nella Casa del GF, il pubblico di spettatori avrebbe iniziato a fare il tifo per il ritorno di fiamma tra lei ed il suo ex Mirko, incurante di come avrebbe potuto reagire l’attuale fidanzata Greta.

E così, mentre andava a rafforzarsi sempre di più la ship attorno ai due gieffini, per i quali è stato coniato l’appellativo di “Perletti”, verso Greta si accumulavano critiche ed insulti. Questo avrebbe portato all’intervento di un volto noto, quello dell’attivista Gessica Notaro, salita agli onori della cronaca per un fatto violento accaduto nel 2017, quando l’allora fidanzato la sfregiò con l’acido.

La Notaro ha voluto esprimere il suo punto di vista in una Story su Instagram, ripubblicata poi da Greta, nella quale prende chiaramente le sue difese:

Tutti voi RIDICOLI/E che state massacrando questa ragazza sui social, come fate con tante altre, mi raccomando domani che è il 25 novembre ricordatevi di disegnarvi il segno rosso sulla guancia per prendere un po’ di like. SIETE DEI POVERETTI.

La fidanzata di Mirko ha voluto ringraziare direttamente Gessica scrivendo: “Sei una grande donna con la D maiuscola“.