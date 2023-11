Perla prende in giro Mirko per il tatuaggio con Greta: la reazione di Brunetti – VIDEO

Perla Vatiero e Mirko Brunetti stanno “approfittando” di questi giorni dentro la Casa del Grande Fratello per analizzare il loro rapporto dopo Temptation Island e l’arrivo di Igor e Greta.

Perla prende in giro Mirko per il tatuaggio con Greta

Dopo un paio di settimane, infatti, Mirko e Greta si sono tatuati la scritta: “I tuoi occhi la mia cura” scattandosi la famosa fotografia mentre si baciano in modo appassionato.

Perla Vatiero, dentro la Casa del Grande Fratello al fianco del suo ex fidanzato, lo ha preso in giro proprio per questo:

A me fa ridere questa cosa. I tuoi occhi sono la mia cura? Dai raga… io dicevo alle persone ‘io questo soggetto non lo conosco’. Pensa te come stai messo… Ma come ti è venuto? Ma in 5 anni che ti ho insegnato?

Mirko ha cercato di restare serio ma con scarsi risultati, ecco i video.

lui che si nasconde per non ridere sulla reazione di Perla al tatuaggio I TuOi OccHI lA miA CuRa ⚰️ #Perletti pic.twitter.com/cEUHO2v3A1 — M (@amavtisempre) November 25, 2023

REACTION DEL TATUAGGIO CHE INIZIALMENTE SAREBBE DOVUTA ESSERE UN’ISOLETTA AIUTO #Perletti pic.twitter.com/AMPU1VpDyj — M (@amavtisempre) November 25, 2023