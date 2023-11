Mirko e Perla innamorati? “Solo uno dei due ne è a conoscenza”, parla ex gieffino

Cosa c’è davvero tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero? I due gieffini (e prima ancora concorrenti di Temptation Island), si sono lasciati dopo circa cinque anni di relazione. Ma sono ancora innamorati? E’ questo il quesito che ‘tormenta’ da giorni numerosi spettatori ed anche gli stessi loro inquilini nella spiata Casa del Grande Fratello.

Mirko e Perla innamorati? Parla Ciro Petrone

Ad aver vissuto a stretto contatto con Mirko e Perla ed aver quindi visto da vicino cosa ci sarebbe tra loro, è stato Ciro Petrone. L’ex gieffino – l’attore napoletano ha deciso di abbandonare il reality -, rispondendo ad alcune sue Instagram Stories ha risposto alla domanda: “Che pensi di Mirko e Perla? E di Greta?”.

Su quest’ultima, in teoria attuale fidanzata di Brunetti, Ciro ha preferito non esprimersi, mentre su Perla e Greta ha postato due scatti per lui eloquenti ed ha spiegato:

Mirko è diventato un fratello. Eravamo legatissimi, è stato l’unico che ho ospitato nel mio letto, ci capivamo anche solo con uno sguardo! Con Perla dal primo istante sembrava che ci conoscessimo da sempre. Ho sempre pensato che sono due persone innamorate ma ad oggi solo uno dei due ne è a conoscenza. Diamogli un altro po’ di tempo e arriveranno tutte le risposte che aspettiamo!

Chi dei due non avrebbe ancora capito di essere innamorato dell’altro/a? A questo punto non ci resta che seguire il consiglio di Ciro ed attendere…