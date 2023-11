Nelle ultime ore Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno attirato l’attenzione di inquilini e spettatori appassionati del Grande Fratello. C’è chi scommette sul loro ritorno di fiamma (che probabilmente accadrà), e tra gli inquilini che stanno tentando di saperne di più c’è anche Beatrice Luzzi, che ieri sera ha parlato a lungo con il bel gieffino.

Mirko parla della famiglia di Perla

Mirko, nella serata di ieri, ha parlato ampiamente della famiglia di Perla, lasciando intendere di sentirsi in qualche modo in colpa per averli delusi, dopo la loro avventura televisiva a Temptation Island. Il ragazzo non si sarebbe comportato benissimo e, nel dettaglio, si sarebbe staccato in modo drastico dalla famiglia della sua ex.

I genitori di Perla mi hanno adottato come un figlio, devo fare una statua a loro, sono una famiglia d’oro.

“Ti è pesato lasciare la famiglia di Perla?”, ha domandato allora Beatrice. “Sì, in loro ho trovato tutto quello che non avevo nella mia”, ha replicato Brunetti.

Il commento del ragazzo ha inevitabilmente commosso il web, che ha compreso come ci sia ancora tanto in sospeso rispetto alla sua situazione con Perla, anche in riferimento alla famiglia di quest’ultima.

Ma mirko ieri sera che ha fatto capire palesemente che con la famiglia di perla non si è comportato benissimo perché si è staccato drasticamente e che gli manca la loro famiglia #Perletti — Mario❤ (@Wanda51662624) November 24, 2023

mirko: “i genitori di perla mi hanno adottato come un figlio, devo fare una statua a loro sono una famiglia d’oro”

bea: “ti è pesato lasciare la famiglia di perla?”

mirko: “sì,in loro ho trovato tutto quello che non avevo nella ❤️#perletti #grandefratello — Adry✨ (@AdrianaCocco11) November 24, 2023

mirko che parla benissimo dei genitori e della famiglia di perla #perletti #grandefratello — samcro (@Savemeaa1) November 24, 2023