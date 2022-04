Antonio Medugno dopo il Grande Fratello Vip sta frequentando una ballerina di Amici di Maria De Filippi: potrebbe essere Rosa Di Grazia? Ecco tutti gli indizi che lo fanno pensare.

Antonio Medugno si frequenta con Rosa Di Grazia?

Antonio Medugno ospite di RTL 102.5, ha confidato a Francesco Fredella di essere in contatto con una ballerina di Amici ma non ha voluto rivelare il suo nome per una questione di privacy:

Se è vero che mi sto sentendo e vedendo con una ragazza di Amici? Preferisco tenerla al di fuori, ci stiamo sentendo, ci siamo visti per un aperitivo a Roma, lei preferiva non fare uscire questa cosa, voleva stare fuori dai riflettori perché sta passando un periodo così. La conosco da un po’, è sempre stata fidanzata, poi si è lasciata. Non mi sono mai frequentato con lei. Siamo amici. Abbiamo delle cose lavorative da fare. E’ una bella ragazza esteticamente, la sto conoscendo caratterialmente, non mi baso solo sull’estetica.

Proprio Rosa Di Grazia si è lasciata da poco con Andrea Piazza (amico di Deddy) che ha confidato un dettaglio non da poco:

La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei DM. Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo la cortesia di lasciarmi in pace.

Rosa è single da poco così come ha affermato Medugno. Il suo ex parla anche di “nuova vita con un altro” e Antonio e la ballerina di Amici si seguono su Instagram.

Inoltre i due sarebbero stati fotografati insieme in questi giorni e sul web l’indiscrezione sta facendo discutere non poco (anche alcuni DM ricevuti sul nostro account di Instagram avvalorano questa tesi).

Voi cosa ne pensate?