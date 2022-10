Antonino Spinalbese come Soleil? La Sorge lancia una frecciatina agli autori del GF Vip

Antonino Spinalbese come Soleil Sorge? Macchè! Gli autori del Grande Fratello Vip, al termine dell’ultima puntata in diretta, hanno parlato con l’ex di Belen nel Confessionale, citando proprio l’italo americana (mettendoli a paragone).

Soleil risponde agli autori del GF Vip e cita “l’affaire” Antonino Spinalbese

“Sai come mi hanno risposto? L’anno scorso Soleil è stata attaccata da tutti e guarda adesso che cos’è? Ma che cazz* mi dice? Mi hanno detto che sono stato il protagonista e devo essere contento”, ha affermato Antonino al termine della puntata.

Soleil, reattiva come sempre, ha replicato agli autori del programma con un tweet perfetto:

È sempre un buongiorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali.

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. ‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022



