Pare che Alfonso Signorini voglia arruolare Antonino Spinalbese nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza a settembre sulla rete ammoglia di Casa Mediaset.

Dopo gli spoiler su Max Felicitas, Federico Fashion Style ed Asia Gianese (questi tre volti sono tra i nomi quasi certi al momento), Deianira Marzano ci parla anche di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì, la figlia avuta dopo alcuni anni dall’arrivo di Santiago.

Spinalbese farà il grande passo ed accetterà di partecipare al reality show? Io spero di sì, mi incuriosisce da sempre e mi è sempre sembrato un ragazzo con una bella anima e del buon talento (nonostante spesso riceva delle critiche immotivate).

A voi piacerebbe vederlo al Grande Fratello Vip?

