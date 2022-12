Antonino senza il video di Luna Marì: fan delusi, Belen è stata chiara

Niente video di Luna Marì per Antonino Spinalbese. Proprio oggi i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto gli auguri da parte di amici e parenti e l’ex di Belen si aspettava di ricevere un video della figlia nata dalla sua relazione con la Rodriguez.

Antonino ha ricevuto un video con protagoniste le sorelle e alcuni amici ma della piccola Luna Marì nemmeno l’ombra. Tuttavia è possibile che Spinalbese possa ricevere una sua foto in privato oppure direttamente domani in occasione del Natale.

Sul web alcuni internauti si sono addolorati per il mancato video della figlia.

Belen, giusto per precisare, non ha alcuna colpa. Ed infatti, proprio di recente, la showgirl aveva risposto ad un commento di una follower che la invitava a mandare una foto della figlia ad Antonino.

“Nessuno lo ha mai vietato!”, è stata la risposta di Belen alla richiesta della follower.

Già un paio di mesi fa, Parpiglia durante Casa Pipol aveva svelato:

Antonino chiaramente sente la mancanza di Luna Marì, nata dal rapporto con Belen Rodriguez. Lei non ha approvato la scelta di Spinalbese di partecipare al GF Vip. Chiaramente lui vuole avere notizie della figlia, bisogna vedere come finirà questo braccio di ferro.

Stiamo parlando di una minore, è difficile portarla in studio anche se gli anni scorsi è successo. Però si possono fare tante cose, un video, delle immagini, una chiamata. Vedremo come finirà questo braccio di ferro. So che Antonino in confessionale ha chiesto più volte di vedere sua figlia.