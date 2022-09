A quasi una settimana dall’esordio della settima edizione del GF Vip starebbe per nascere la prima coppia della Casa. I protagonisti sono Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Se in un primo momento l’ex di Belen Rodriguez ha negato un interesse nei confronti della sorella di Elettra, nelle ultime ore le cose sarebbero cambiate.

Antonino e Ginevra: parte la prima ship del GF Vip

Sui social c’è già chi fa fortemente il tifo per la nuova ship, quella formata da Antonino e Ginevra. Una serie di atteggiamenti reciproci avrebbero svelato un certo interesse da parte di entrambi i Vipponi.

Seduti in giardino, uno accanto all’altra, i due si sarebbero scambiati occhiate complici. “Cosa stai guardando? Che c’è sopra?”, ha chiesto Antonino alla Vippona. “Stavo guardando te”, ha replicato lei, mettendolo evidentemente in imbarazzo. “Guardami quando ti parlo”, ha aggiunto Ginevra, richiamando l’attenzione del ragazzo che, rosso d’imbarazzo, tentava di scappare al suo sguardo.

In un’altra occasione, invece, mentre Ginevra chiacchierava in casa con Cristina Quaranta, Antonino, passandole davanti, le avrebbe accarezzato il capo. “Scusa perchè a me la carezza non me l’hai fatta?”, ha domandato ironica l’ex ragazza di Non è la Rai. “Perchè siamo marito e moglie! Quando divorzieremo poi se ne parla”, ha replicato la Lamborghini.

Insomma, i presupposti sembrano esserci proprio tutti. Non ci resta che attendere di scoprire chi, tra i due, deciderà di fare concretamente il primo passo (e noi scommettiamo tutto su Ginevra)!