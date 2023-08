Antonella Fiordelisi ha tolto il “segui” su Instagram a Giacomo Urtis dopo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ricondiviso uno scatto in compagnia di Gianluca Benincasa, ex fidanzato dell’influencer: e cosa è successo, invece, a Edoardo Donnamaria? Ecco le ultime news dal mondo dei Donnalisi.

Antonella Fiordelisi smette di seguire un ex del GF Vip e Donnamaria ne incontra due in “segreto”?

L’indiscrezione è stata condivisa da Alessandro Rosica (Investigatore social) che ha condiviso l’indiscrezione di una follower: “Hanno anche sparlato per tutta la notte… C’era tanta gente vicino a loro, avrei fatto lo stesso anch’io”.

La Fiordelisi, proprio di recente, ha avuto uno spiacevole incontro con Fabrizio Corona proprio mentre si trovava nello studio di chirurgia di Urtis in quel di Milano (qui per tutti i dettagli).

E se Antonella ha tolto il “segui” a Urtis, Edoardo Donnamaria potrebbe avere incontrato Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi (in rete i gossippari hanno evidenziato questa cosa come se fosse una “società segreta”).

‘grazie alla musica io sono in grado di raccontare le mie emozioni più profonde senza vergogna’❤️‍🩹 #donnalisi #drojette pic.twitter.com/98q1mkZN6J

All’Edoardo bambino direi di non avere paura.

“Non avere paura di perdere tempo, ognuno ha il suo momento giusto per trovare il senso”

Una bella intervista, come sempre, lui, arriva dritto al cuore.

Ad Maiora Edo. 🍀🍀#drojette #donnalisi pic.twitter.com/rxjeNOaKDx

— Ale (@aless2025) August 6, 2023