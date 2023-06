Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si “pungono” via social? Spunta il “karma” e un video particolare: ecco che succede

Antonella Fiordelisi si scaglia contro Edoardo Donnamaria? La ex concorrente del Grande Fratello Vip sta prendendo lezioni di canto (Tale e Quale Show, mi senti?) mentre cerca di guarire il suo cuore dopo la cocente delusione per via della rottura.

“Il karma”, Antonella Fiordelisi punge Edoardo Donnamaria?

Oggi, a distanza di alcuni giorni dalla rottura ufficiale, Antonella Fiordelisi ha condiviso una storia su Instagram che potrebbe essere indirizzata proprio all’ex fidanzato:

Chi ti ha tradito, verrà tradito. A chi ti ha mentito, mentiranno. Chi ti ha illuso, verrà illuso. Chi ti ha offeso, verrà offeso. A chi ti ha fatto soffrire, sarà fatto di peggio. Perché sono così le regole del gioco.

Cosa ne pensate?

Ma Buongiorno Anto cara!

Dai.. magari è ironica anche lei ❤☮

Leggo solo dolore e sofferenza.. e le invio un abbraccio forte forte #fiorde #donnalisi pic.twitter.com/WrMdFy3jaZ — Alea Iacta Est (@brunomarzani) June 29, 2023



Inoltre, secondo alcune fan di Twitter, Edoardo Donnamaria con un recente video che trovate a seguire, prenderebbe in giro la sua ex fidanzata.