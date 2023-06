Antonella Fiordelisi dopo il Grande Fratello Vip si prepara per Tale e Quale Show? L’influencer ha la passione per il canto e, proprio per questo motivo, ha già pubblicato un suo singolo alcuni anni fa.

Antonella Fiordelisi verso Tale e Quale Show?

Tuttavia, ad alimentare maggiormente queste speranze, nelle ultime ore sono stati alcuni video condivisi dalla stessa Antonella mentre si cimenta nel canto interpretando “Nessun grado di separazione” di Francesca Michielin e “Se telefonando” di Mina.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip sta studiando canto per sostenere il provino di Tale e Quale Show? Fateci sapere cosa ne pensate della nostra ipotesi.

I Video della Fiordelisi che si cimenta nel canto li trovate in apertura e chiusura del nostro articolo.

Gli scoop di TVBlog sul cast di Tale e Quale

Secondo quanto ci risulta, infatti, tra i provinati ci sarebbero Federico Fashion Style, Manila Nazzaro, Pamela Prati, Nadia Rinaldi, le sorelle Selassiè, Patrizia Pellegrino e Rosanna Banfi. Alcuni di questi profili sono già stati vagliati negli scorsi anni. Per esempio le principesse Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, già viste al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sembravano ad un passo dalla partecipazione nella scorsa edizione. Poi però non se ne fece nulla. Sarà, dunque, questo l’anno buono per le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè? La stessa domanda potrebbe essere posta facendo riferimento a Manila Nazzaro, anche lei ex Grande Fratello Vip. La conduttrice radiofonica (attualmente lavora a Rai Radio Tutta Italiana) ed ex Miss Italia ha provato già qualche anno fa a diventare una delle protagoniste di Tale e quale show, senza fortuna.