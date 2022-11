Notte bollente nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno deciso di abbandonarsi alla passione nella stessa stanza dove dormiva anche Alberto De Pisis.

Antonella e Edoardo fanno sesso al GF Vip?

I commenti in rete si sono sprecati, tra chi accusava la coppia di non avere sensibilità nei confronti dei sentimenti di Alberto e chi ha applaudito per la performance.

Successivamente sono arrivate le prime parole importanti: “Ti amo”, “Anch’io!”.

Cioè i #donnalisi qui stanno a giocare a carte sotto le coperte? Non ci posso credere. Ma poi con quel coso li #gfvip pic.twitter.com/6o5HuUhPtY — (@neothehackerV2) November 17, 2022

ECCO A VOI AMICI

A:ti amo

E: anch’io…mamma che bello stare con te

A: anche con te.. troppo … C’è tutto proprio tutto

Lui ride #donnalisi pic.twitter.com/AtR3MlktQN — PERENNEMENTE STANCA (@Sabry97700865) November 17, 2022

A: “Ma ci pensi quando staremo sempre sempre insieme fuori, che invidia!”

E: “Mamma mia sai come rosicano” I POLLETTI STANNO CAPENDO TUTTO E IO FIERA DI LORO.#donnalisi pic.twitter.com/OvbCJElwck — Donnalisi (@janira__25) November 16, 2022