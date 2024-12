Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano: ecco quando e come la coreografa ha reagito alla proposta

Andreas Muller e Veronica Peparini, una delle coppie più amate della televisione italiana, hanno vissuto un momento indimenticabile durante il reality La Talpa. Nonostante le sorti non fortunate che hanno segnato il programma di Canale 5, chiuso in anticipo, i due ballerini hanno trasformato l’esperienza in un trionfo personale: Muller ha chiesto alla Peparini di sposarlo in un gesto tanto romantico quanto inatteso.

Andreas Muller e Veronica Peparini dopo la proposta di matrimonio

“Siamo stati due persone che hanno deciso di vivere l’amore contro i pregiudizi e le barriere”, ha dichiarato Andreas durante la proposta, aggiungendo: “Ne abbiamo fatte tante di follie, ma questa è la più bella”. La coreografa, visibilmente emozionata, ha risposto con un sì commosso, suggellando il momento con un abbraccio e un bacio che hanno fatto il giro dei social.

Durante l’intervista a Verissimo, Andreas ha spiegato che l’idea di sposarsi non era inizialmente una priorità: “Essere genitori è sempre stato il nostro traguardo principale. Però sentivo che, per tutto ciò che Veronica ha fatto per me, meritava di diventare ufficialmente mia moglie”.

La coppia, genitori di due gemelle da nove mesi, ha rivelato che i preparativi per il matrimonio sono ancora in fase embrionale. “C’è tanto da organizzare: il battesimo delle gemelle, il compleanno di mia madre… Ma il matrimonio sarà in estate, il periodo che amiamo di più”, ha anticipato Andreas.

Veronica ha confessato che la proposta è stata una sorpresa assoluta, anche se i fan avevano intuito qualcosa: “Non è vero che ero arrabbiata, ma quella sera non me lo aspettavo proprio. Quando è successo, ho capito che Andreas aveva davvero messo il cuore in questo gesto”.