Andreas Muller e Veronica Peparini a La Talpa: chi sono i figli e la vita privata

Nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, Andreas Muller si trasferisce in Italia in giovane età, crescendo a Genga e poi a Fabriano, nelle Marche. Pur non praticando sport da bambino, Andreas scopre presto la sua passione per la danza, ispirato dal fratello Daniel. Insieme alla compagna Veronica Peparini, sono concorrenti de La Talpa.

Formatosi in diversi stili di danza, con particolare attenzione alla urban e all’hip hop, Andreas inizia danzando per strada, per poi perfezionare il suo talento.

La sua carriera decolla grazie a Amici, il celebre programma televisivo di Maria De Filippi. Dopo un primo tentativo sfortunato nel 2015 a causa di un infortunio, Andreas riprova l’anno successivo e vince la sedicesima edizione nel 2016.

Da allora, lavora come ballerino e coreografo, collaborando con artisti come Claudio Baglioni e Alessandra Amoroso e partecipando a esibizioni televisive e tournée di grande rilievo. È anche impegnato in diverse attività sociali e iniziative benefiche.

La relazione con Veronica Peparini

Veronica Peparini, nata a Roma il 25 febbraio 1971, è una ballerina e coreografa di fama internazionale. Dopo aver studiato con grandi maestri in Italia e all’estero, Veronica si specializza nella danza moderna e contemporanea, lavorando come coreografa per artisti come Kylie Minogue, Robbie Williams, Ricky Martin e Tiziano Ferro.

Il suo impegno artistico la porta a collaborare con importanti produzioni, come Romeo & Giulietta – Ama e cambia il Mondo e il concerto di Alessandra Amoroso a San Siro. Dal 2013 al 2023, è insegnante di danza nella scuola di Amici, dove incontra Andreas.

Nonostante una differenza d’età di 25 anni, Andreas e Veronica sviluppano una profonda sintonia, sia nella vita privata che professionale. La loro relazione inizia nel 2018 e, insieme, affrontano le sfide e le gioie della vita.

Veronica è madre di Olivia e Daniele, nati da una precedente relazione con il ballerino Fabrizio Prolli, e dal 2020, insieme ad Andreas, accoglie le gemelle Penelope e Ginevra, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro storia.