Andrea Delogu svela perchè non è fidanzata con Nikita

Andrea Delogu chiarisce il legame con Nikita Perotti: amicizia e basta, “Il problema è la sua età”

Andrea Delogu torna a fare chiarezza sul rapporto con Nikita Perotti, finito al centro dell’attenzione dopo la loro partecipazione a Ballando con le stelle. Nonostante la sintonia mostrata in pista e la curiosità dei fan, la conduttrice ha ribadito che tra lei e il ballerino non esiste alcun coinvolgimento sentimentale. A spiegare il motivo è stata lei stessa, senza lasciare spazio a interpretazioni:

“Siamo amici perché io ho 43 ani, lui 21. Il problema non è la differenza, ma la sua età”.

La risposta durante la diretta social

Il tema è tornato fuori durante una diretta Instagram, quando un utente ha chiesto apertamente perché i due abbiano deciso di restare solo amici. Dopo un attimo di esitazione, è stato lo stesso Perotti a scherzare sulla situazione, passando la parola alla collega:

“Rispondi tu dai, sei tu quella più grande”.

La replica di Andrea Delogu è stata immediata e molto chiara:

“Perché io ho 43 anni, lui 21. Non è una questione di differenza di età, è solo la sua età il problema”.

Non si tratta di una presa di posizione nuova. Nei giorni precedenti, infatti, entrambi avevano già affrontato l’argomento anche in televisione, mettendo fine alle voci su una possibile relazione.

“Una bellissima e unica amicizia”

Ospiti del programma La volta buona, Delogu e Perotti avevano spiegato pubblicamente la natura del loro rapporto. Il ballerino aveva parlato di un legame profondo ma privo di risvolti romantici:

“Abbiamo specificato che c’è una bellissima e unica amicizia”.

Parole confermate dalla conduttrice, che ha voluto sottolineare il valore umano del rapporto nato durante l’esperienza televisiva:

“Siamo speciali, la gratitudine che provo nei suoi confronti è unica”.

Collaborazione confermata sul lavoro

Se sul piano personale non ci sono sviluppi sentimentali, quello professionale racconta invece una storia diversa. Dopo Ballando con le stelle, il rapporto tra Andrea Delogu e Nikita Perotti continua sul piccolo schermo: il ballerino è infatti entrato nel cast fisso di La porta magica, programma condotto dalla stessa Delogu.

A spiegare la scelta è stata lei:

“Il nostro percorso non finisce con Ballando, Nikita sa stare davanti alle telecamere, sa quando parlare. In tv sta bene, e gli ho detto di venire qui con me”.

Un legame, quindi, che prosegue tra amicizia, stima reciproca e lavoro condiviso, ma che — almeno per ora — resta lontano da qualsiasi evoluzione sentimentale.