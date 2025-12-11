C’è un “complotto” a Ballando: nuove accuse e sospetti

Il fenomeno Ballando Segreto, lo spin-off che racconta ciò che succede dietro il palcoscenico di Ballando con le Stelle, quest’anno è diventato un vero e proprio caso mediatico. Le dinamiche interne, i rapporti tra i concorrenti e gli sfoghi fuori dalla scena stanno ormai influenzando anche il programma principale di Rai Uno. Le confidenze fatte a Milly Carlucci e agli autori non restano più un argomento per i fan più appassionati, ma raggiungono un pubblico molto più ampio. Lo sa bene Francesca Fialdini, che proprio di recente ha puntato il dito contro alcuni colleghi.

Un mese fa, la conduttrice di Da Noi a Ruota Libera aveva raccontato di sentirsi messa in dubbio da almeno due partecipanti, accusandoli di non credere al suo infortunio e di averle chiesto addirittura di mostrare le lastre. Le sue parole hanno immediatamente acceso discussioni sul web e nei talk della Rai.

C’è chi ha parlato di un vero complotto ai suoi danni e chi si è divertito a ipotizzare i possibili responsabili. Alla fine è stata Milly Carlucci a intervenire pubblicamente, chiarendo che Martina Colombari e Barbara d’Urso non avevano nulla a che fare con la vicenda e segnalando invece un fraintendimento con Fabio Fognini: “Ma sappiamo com’è fatto, è un ragazzo molto spontaneo, c’è stato un diverbio tra lui e Francesca, ma sicuramente chiariranno“.

Nella puntata successiva di Ballando con le Stelle, la questione delle lastre è stata affrontata brevemente. Fognini ha raggiunto la Fialdini, l’ha abbracciata e ha presentato le sue scuse, definendo l’accaduto un semplice malinteso: “Non ho detto che non le credevo, ma che da sportivo avevo visto casi come il suo, che avevano impiegato diverso tempo per guarire“.

Sembra tutto chiuso ma..

Sembrava tutto chiuso, ma Francesca Fialdini ha deciso di riaccendere i riflettori sulla storia, inaugurando quella che lei stessa definisce la sua Reputation era.

Un complotto a Ballando con le Stelle: la Fialdini e l’infiltrato rilanciano

Durante un intervento su Radio2, nel programma condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli, la conduttrice ha fatto capire che la vicenda non è affatto risolta. Ha parlato di complotto, sottolineando che il responsabile non è affatto quello che tutti immaginano:

“Ho portato con me le lastre. Ho raccontato questa cosa divertita a Ballando Segreto perché è uno show e ci si diverte, ma poi mi è scappato di mano e non avevo previsto tutto questo. I complotti nascono nel sottoscala, non c’è mai una logica, il colpevole di questo complotto è quello meno sospettato e quindi il giallo è ancora aperto. Fabio Fognini? Lui è venuto a sedere accanto a me e ci siamo parlati chiaramente. Come potete vedere lui è un ragazzo con uno spirito goliardico fortissimo. Da sportivo, vive perennemente in uno spogliatoio. Alle volte la provocazione è provocazione, ma se alzi la posta relativamente alla salute, può essere sgradevole“.

Il cosiddetto Lastra Gate è tornato anche sulle pagine dei giornali grazie all’infiltrato Roberto Ballet, autore di una rubrica dedicata al dietro le quinte del programma. Secondo lui, tra i corridoi di Ballando si vocificherebbe addirittura dell’esistenza di una mandante dietro le parole di Fognini:

“Francesca Fialdini ha accusato Fabio Fognini di averle chiesto le lastre perché non credeva al fatto che avesse delle costole rotte. «Io sono un atleta e con una situazione come la sua non riuscirei a muovermi», avrebbe detto Fognini. Il “lastra-gate” ha imperversato ovunque per giorni fino a quando, sabato 29, il tennista si è scusato pubblicamente con la conduttrice. Ma è finita qui? No! Perché la Fialdini ha accusato qualcuno quale mandante di tutto questo. In sala trucco si mormora che la bellissima e bravissima Martina Colombari abbia caricato a mille Fognini contro la Fialdini. Morale? L’intervento del generale Milly Carlucci silenzia tutti, giuria e Lucarelli compresa, e mette tutto a tacere“.

Nonostante le insinuazioni, Martina Colombari è stata smentita sia da Milly Carlucci che, di fatto, dalla stessa Fialdini, che ha condiviso una foto abbracciata alla ex Miss Italia. Inoltre, in radio, Francesca ha ribadito che la persona coinvolta sarebbe la meno sospettata.

Chi si nasconde davvero dietro questo presunto complotto? La domanda rimane aperta, e il pubblico sembra più curioso che mai.