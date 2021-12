Un amico di Andrea Nicole interviene dopo la scelta a Uomini e Donne

Andrea Nicole è stata aspramente criticata dopo aver scelto Ciprian Aftim con una modalità particolare. Il corteggiatore è andata a trovare la tronista di Uomini e Donne a casa sua ed hanno passato la notte insieme.

Nello studio, dopo aver raccontato della nottata passata insieme (con conseguente scelta a telecamere spente), Andrea Nicole è stata criticata moltissimo anche da Gianni Sperti e Tina Cipollari, opinionisti del dating show.

In queste ore, un suo caro amico è intervenuto tramite social raccontando alcuni retroscena e prendendo le difese dell’ex tronista:

Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano. In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha.

Prima di trasformarci tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata in causa. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata.