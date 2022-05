Giulia Pauselli dopo aver partecipato ad Amici 10 è entrata a far parte del cast di ballerini professionisti del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Oggi, incinta di Marcello Sacchetta, ha detto addio al programma condividendo un dolce post su Instagram.

Giulia Pauselli ha voluto proseguire con il ballo nonostante la dolce attesa. Oggi, inaspettatamente, ha pubblicato un post su Instagram dove saluta (per sempre) Amici di Maria:

-5 alla finale, oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni… Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena… non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”.

Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo.