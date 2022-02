Giulia Pauselli è incinta di Marcello Sacchetta. L’annuncio, così come riporta la pagina Twitter di Amici News, è stato dato proprio nel corso della nuova registrazione di Amici 21 che andrà in onda domani.

Marcello Sacchetta, tra gli ospiti della puntata di Amici che vedremo domani dalle ore 14, ha giudicato gli allievi di ballo della scuola regalando al pubblico l’annuncio inaspettato.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta si sono fidanzati nel 2015 e da quel momento non si sono mai lasciati. Nel 2019, in un’intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Chi, proprio il ballerino aveva espresso la sua voglia di avere un figlio dalla compagna:

Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito. E poi, quanto è bella la mia compagna? Tutti mi dicono: ‘Ma stai con Tokio de La casa di carta?’ per via della somiglianza con l’attrice Ursula Corbero. Io rispondo: ‘No, è più bella Giulia’.

Abbiamo avuto una brutta crisi. Quando un rapporto si rompe, poi, o si fortifica o si distrugge tutto. Noi siamo stati bravi a recuperare il nostro castello e rendere le mura ancora più solide. Insieme coltiviamo i nostri sogni personali e lavorativi.